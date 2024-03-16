Бывший футболист рассказал, как матчи с «Ливерпулем» повлияют на карьеру Миранчука

Известный в прошлом отечественный футболист Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал о том, что матчи против английского «Ливерпуля» в четвертьфинале Лиги Европы могут стать для полузащитника итальянской «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука рекламой для перехода в более сильную команду.

«Конечно скауты все знают – наблюдают, видят. Но если Алексей как-то удачно сыграет в этих матчах, думаю, на него по-другому обратят внимание. Все-таки, когда ты играешь в чемпионате Италии – это один момент. А когда тебя видят в составе сборной на крупном турнире или в Лиге чемпионов, то это в какой-то степени даже реклама, там на тебя смотрят иначе. Но все зависит от Алексея. В последнее время он играл удачно», — считает Деменко.

Миранчук, начинавший сезон в запасе, не всегда попадая в заявку «Аталанты», в 2024 году стал одним из лидеров команды и отметился уже пятью голевыми передачами в 15 встречах после Нового года. В том числе Миранчук сделал голевые пасы во всех трех забитых мячах своей команды в противостоянии с португальским «Спортингом» в 1/8 финала Лиги Европы (1:1, 2:1).

Ранее был назван потенциальный соперник сборной России из Южной Америки.