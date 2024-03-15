Олимпийский чемпион объяснил влияние Овечкина на «Вашингтон»

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский заявил, что «Вашингтон Кэпиталз», за который играет российский нападающий Александр Овечкин, поправил свое положение и борется за выход в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Команда набрала ход, а ее лидер Овечкин начал стабильно забивать и набирать очки, приносит «Кэпиталз» победы. Все лидеры «Вашингтона» стали играть лучше. Как следствие, команда преобразилась. Это заметно и по результатам «Кэпиталз», и по личным показателям Овечкина», — заявил Каменский.

Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Легендарный канадец за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина 840 голов, отставание составляет 54 шайбы.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 62 матче, забросил 18 шайб и отдал 31 результативную передачу. «Вашингтон» после 64 игр идет на десятом месте в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, набрав 71 очко. В ночь на 15 марта «Вашингтон» со счетом 2:1 обыграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата НХЛ, российский хоккеист результативными действиями не отметился.

В следующем матче «Вашингтон» на выезде сыграет с «Ванкувером». Встреча состоится 17 марта. Стартовое вбрасывание запланировано на 5:00 по московскому времени.

Ранее Овечкину предрекли трудности в погоне за Гретцки.