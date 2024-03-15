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Стало известно, от чего нужно отказаться перешедшему в «Каролину» Кузнецову

Экс-хоккеист Рыбин: Кузнецову надо прекратить улыбки и смешки

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Ed Mulholland-USA TODAY Sports/Reuters

Знаменитый в прошлом российский нападающий Максим Рыбин, выступавший во время профессиональной карьеры в том числе за московский «Спартак» и санкт-петербургский СКА, высказался о Евгении Кузнецове, который после обмена в «Каролину Харрикейнз» смог отметиться своей первой заброшенной шайбой в четвертом матче за новый клуб. По мнению специалиста, Кузнецову сейчас необходимо сосредоточиться на работе.

«Забил? Молодец! Возможно, смена обстановки пойдет ему на пользу. Все эти смешки, улыбки надо прекращать и сосредоточиться на работе, как мне кажется. Это его личное дело. О Кубке Стэнли рано говорить. «Каролина» и до прихода Кузнецова была достаточно сильной командой с хорошим подбором игроков», — приводит слова Рыбина Legalbet.

Кузнецов в текущем сезоне отметился 17 (6+11) очками при показателе полезности -10 в 43 матчах в составе «Вашингтон Кэпиталз», воспользовался программой психологической помощи хоккеистам и до трейда в «Каролину» был переведен в фарм-клуб «столичных», но не успел сыграть за него ни одного матча. За «Харрикейнз» в четырех играх у россиянина одна заброшенная шайба и показатель полезности +3. «Ураганы» идут на четвертом месте на Востоке, в то время как «Вашингтон» в данный момент располагается за пределами кубковой восьмерки в той же конференции.

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