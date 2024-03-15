Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, прилетит ли Джокович на матч России и Сербии

Теннисист Джокович не планирует посетить футбольный матч Россия – Сербия

close
100%
Issei Kato/Reuters

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович не планирует прилететь в Москву, чтобы посетить товарищеский матч между сборными России и Сербии. Об этом сообщил источник РИА Новости.

Встреча пройдет 21 марта на стадионе имени Льва Яшина в Москве.

17 января директор по мероприятиям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин заявил, что Джокович, а также бывшие игроки сербской команды и сербские музыканты получат приглашения на товарищескую встречу.

14 марта журналист Саша Озмо сообщил, что Джокович вновь снялся с турнира серии «Мастерс» в Майами. Теннисист не принимает участие в турнире с 2019 года. Последним турниром для сербского теннисиста был «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Джокович вылетел в третьем круге от итальянского лаки-лузера Луки Нарди (4:6, 6:3, 3:6).

Джокович продолжает лидировать в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) (9675 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8805 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8270 очков).

Ранее сообщалось, что 16-летняя Андреева не сыграет на турнире в Майами из-за серьезной травмы.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами