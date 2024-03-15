Игрок «Спартака» Промес после ДТП в ОАЭ прилетал в Россию

Футболит московского «Спартака» Квинси Промес попал в ДТП в ОАЭ еще 15 января, после чего он вернулся в Россию, а затем вылетел в Дубай вместе с командой на сборы, передает Telegram-канал Baza.

Промес вылетал в ОАЭ, чтобы отпраздновать свой день рождения. Он вернулся в Москву 17 января. Его спокойно выпустили из ОАЭ из-за того, что правоохранительные органы страны еще не знали, что он виновен в ДТП.

Правоохранительные органы ОАЭ установили виновника аварии, когда «Спартак» был на сборах.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ. До этого он находился под домашним арестом.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии.

Ранее игрок «Спартака» назвал виновных в ситуации с Промесом.