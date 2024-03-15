Теннист Медведев поругался с Руне, который попал в него мячом

Российский теннисист Даниил Медведев поругался с датчанином Хольгером Руне, который попал в него мячом у сетки.

Инцидент произошел в начале второго сета. Представитель Дании во время розыгрыша ударил мячом в Медведева. Руне сразу извинился перед россиянином, но тот не увидел этого, показав жестом, что будет следить за ним.

«Я не видел, что он извинился. Судья на вышке сказал, что Хольгер извинился, Хольгер тоже сказал. И в конце я сам извинился за свою реакцию. Это не проблема, что мяч в меня попал, такое может случиться», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Встреча, которая продолжалась 2 часа, завершилась со счетом 7:5, 6:4.

За выход в финал Медведев поспорит с Томми Полом из США. Во втором полуфинале итальянец Янник Синнер сыграет с Карлосом Алькарасом из Испании.

В сезоне-2024 Медведев дошел до финала Australian Open, где проиграл Яннику Синнеру в пяти сетах (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6). Также теннисист вышел в полуфинал турнира в Дубае, где уступил в двух сетах Уго Умберу (5:7, 3:6).

Ранее россиянка Дарья Касаткина вылетела с турнира в Индиан-Уэллсе.