Журналист Моргано: пчела ужалила в лоб теннисиста Алькараса во время матча

Матч 1/4 финала теннисного турнира категории «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе, в котором встречались представитель Германии Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас, прерывали из-за нашествия пчел.

Инцидент произошел в первом сете при счете 1:1. Теннисисты были вынуждены покинуть корт. Журналист Жозе Моргано в своих соцсетях рассказал со ссылкой на агента Альберта Молину, что одна из пчел ужалила Алькараса в лоб.

«После того как мы выбежали с корта, смотрели по телевизору на нашествие пчел и смеялись над этим. Это было забавно. Мне запомнится именно это, а не теннис», — передает слова Алькараса сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Алькарас победил со счетом 6:3, 6:1. В полуфинале представитель Испании встретится с итальянцем Янником Синнером. В другом полуфинале россиянин Даниил Медведев сыграет с Томми Полом из США. В четвертьфинале Медведев обыграл представителя Дании Хольгера Руне. Встреча, которая продолжалась 2 часа, завершилась со счетом 7:5, 6:4.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович снова пропустит турнир «Мастерс» в Майами.