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Овечкин не отметился результативными действиями в матче НХЛ

«Вашингтон» победил «Сиэтл» в матче НХЛ, Овечкин не набрал очков

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

В регулярном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» на выезде одолел «Сиэтл».

Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей точными бросками отметились Ти Джей Оши и Коннор Макмайкл. За «Сиэтл» шайбу забросил Оливер Бьеркстранд. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал очков.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 62 матче, забросил 18 шайб и отдал 31 результативную передачу. «Вашингтон» после 64 игр идет на десятом месте в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, набрав 71 очко. «Сиэтл» располагается на 12-м месте в Западной конференции, имея в активе 68 баллов.

Александр Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Легендарный канадец за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина 840 голов, отставание составляет 54 шайбы.

В следующем матче «Вашингтон» на выезде сыграет с «Ванкувером». Встреча состоится 17 марта. Стартовое вбрасывание запланировано на 5:00 по московскому времени.

«Сиэтл» на своей площадке примет «Нэшвилл». Игра пройдет 17 марта. Стартовое вбрасывание запланировано на 5:00 по московскому времени.

Ранее жена Овечкина рассказала, с кем из российских игроков НХЛ дружит муж.

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Хоккей. НХЛ
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