Абаскаля поддержали в «Оренбурге»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия после поражения московскому «Спартаку» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России заявил, что поддерживает своего соотечественника Гильермо Абаскаля, на которого вылилось много критики после поражения в игре с «Оренбургом».

«В первом тайме игра была примерно равна, у нас был шанс забить, и мы его реализовали. «Спартак» владел мячом чуть больше. Второй тайм мы провели похуже, но имели шанс в концовке сделать счет 3:2 и перевести игру в серию пенальти. Поздравляю «Спартак» с проходом в следующий этап, желаю удачи в дальнейшем.

Мы всегда стараемся концентрироваться на все матчи, я бы не считал это преимуществом. Мы будем дальше играть в Кубке на полную силу и стараться исправлять положение в турнирной таблице чемпионата России. Я концентрируюсь только на работе с «Оренбургом», все мои мысли только с моей командой. Я не буду вмешиваться в работу коллег, всегда буду желать им только всего самого наилучшего», — заявил Деограсия.

Мохаммад Горбани открыл счет уже на 10-й минуте встречи. Команде из «Оренбурга» помог рикошет. Еще до перерыва Александр Соболев отыграл один мяч и восстановил равновесие.

Антон Зиньковский в середине второго тайма впервые в этом матче вывел «Спартак» вперед, а через пару минут Срджан Бабич сделал счет 3:1. На 84-й минуте «Оренбург» остался вдесятером после удаления Владимира Полуяхтова.

Первый матч между этими командами завершился победой «Оренбурга» со счетом 1:0.

Ранее Гильермо Абаскаль рассказал, пойдет ли болеть за «Спартак» в Кубке Гагарина.