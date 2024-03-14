Ловчев обвинил руковдство «Спартака» в плохой работе из-за Промеса

Бывший футболист московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил мнение, что нападающий Квинси Промес все равно будет доставлен в Нидерланды даже в том случае, если клуб предоставит ему адвокатов. Его слова приводит РИА Новости.

«Тут плохо сработало руководство «Спартака», не надо было Промесу никуда ехать. Конечно, это отразится на команде, он не только забивал и отдавал, но и был лидером в раздевалке. Это очень большая потеря для «Спартака», хотя не стал бы списывать поражение от «Факела» на отсутствие Промеса», — заявил Ловчев.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. До этого он находился под домашним арестом.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за нападение с ножом на двоюродного брата.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители.

Ранее «Спартак» выступил с заявлением по поводу ареста Промеса.