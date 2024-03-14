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В «Алании» ввели штраф для игроков за общение с агентами

Legalbet: тренер «Алании» Калешин ввел штраф для игроков за общение с агентами

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Главный тренер владикавказской «Алании» Евгений Калешин ввел штраф для футболистов команды за общение с агентами, передает Legalbet.

Игрокам запрещено встречаться с агентами на базе клуба и в гостиницах на выездных встречах. За нарушение последует штраф в размере 200 тысяч рублей.

Владикавказская «Алания» в турнирной таблице Первой лиги занимает седьмое место, набрав 33 очка. Лидирует в турнире подмосковный клуб «Химки», имея в активе 42 бала. На втором месте идет махачкалинское «Динамо», набрав 40 очков. Замыкает тройку сильнейших тульский «Арсенал», имея в активе 39 баллов.

В следующем туре «Алания» сыграет на выезде с футбольным клубом «Тюмень». Игра пройдет 18 марта. Команды выйдут на поле в 17:00 по московскому времени. В первом круге была зафиксирована ничья (1:1).

Турнир завершится 25 мая. В тот день «Алания» на своем поле сыграет с махачкалинским «Динамо».

Ранее Первую лигу назвали лучшей лигой мира.

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