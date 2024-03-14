Экс-игрок «Спартака» заявил, что арест Промеса не идет команде на пользу

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что арест футболиста красно-белых Квинси Промеса не добавляет команде положительных эмоций.

«Конечно, хороших эмоций это не добавляет. Говорили, что он задержан по одному делу, теперь выяснилось, что он задержан по запросу Нидерландов. Это все не в пользу «Спартака». Промес был лидером команды. Все эти новости не в пользу «Спартака», — сказал Масалитин.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. До этого он находился под домашним арестом.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за нападение с ножом на двоюродного брата.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители.

Ранее Зарема раскритиковала руководство «Спартака» из-за ситуации с Промесом.