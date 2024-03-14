Российская фигуристка выложила видео в обтягивающем топе без бюстгальтера

Российская фигуристка Виктория Синицина на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала новую видеозапись.

На кадрах спортсменка позирует в топе без бретель, на ней нет бюстгальтера.

Синицина выступает в танцах на льду в паре с Никитой Кацалаповым с сезона-2014/15. На Олимпийских играх в Пекине Синицина и Кацалапов стали чемпионами в командном турнире (в 2024 году из-за дисквалификации Камилы Валиевой медаль была изменена на бронзовую), а в личных соревнованиях танцевальных пар завоевали серебряную медаль.

Пара Синициной и Кацалапова дважды становилась чемпионами России (2019, 2020), чемпионами Европы (2020, 2022). В разные годы пара также выигрывала золото, серебро и бронзу чемпионатов мира, бронзу командного чемпионата мира и серебро финала Гран-при по фигурному катанию в 2018 году. На официальных стартах пара не выступала с Олимпийских игр — 2022.

2 октября 2022 года Синицина и Кацалапов поженились.

До апреля 2014 года Синицина выступала с Русланом Жиганшиным, с которым она стала бронзовыми призером чемпионата России (2014) и зимней Универсиады (2013).

Ранее российская фигуристка показала часть груди в топе с декольте во время тренировки.