«Под белой тряпкой мы выступать не будем»: Винер о реакции гимнасток на требования МОК

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер в эфире программы «Все на матч!» на канале «Матч ТВ» рассказала о реакции российских гимнасток на требования Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску на международные соревнования, в том числе — на летние Олимпийские игры — 2024.

«Наша сборная по художественной гимнастике, наши тренеры и гимнастки с самого начала сказали, что они не будут выступать на Олимпиаде. Они даже сказали так: «Под белой тряпкой, Ирина Александровна, мы выступать не будем. Мы привыкли, что на соревнованиях полные трибуны наших болельщиков и все скандируют: «Россия», — рассказала Винер.

МОК допустил атлетов из России и Белоруссии до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе.

16 октября 2023 года Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) провел слушание по жалобе Винер на решение об отстранении ее от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). В марте 2022 года дисциплинарная комиссия (GEF) отстранила Винер от турниров под своей эгидой на два года.

В июле 2023 года исполком FIG решил допустить представителей России и Белоруссии при условии, что те должны будут соответствовать определенным правилам, которые пока еще не были опубликованы.

Ранее министр спорта Матыцин рассказал, должна ли Россия бойкотировать Олимпиаду в Париже.