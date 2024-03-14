Адвокаты Промеса сделали заявление о его экстрадиции

Пресс-центр юридической компании Cleerdin & Hamer Advocaten, представляющей интересы нападающего «Спартака» Квинси Промеса, сделал официальное заявление по поводу экстрадиции футболиста из ОАЭ в Нидерланды, отметив, что предсказать исход и продолжительность процедуры невозможно.

«Процедуру экстрадиции теперь придется завершать в Объединенных Арабских Эмиратах. Решение по запросу Нидерландов об экстрадиции будет принимать независимый суд в Дубае. В целом процедура экстрадиции может занять довольно много времени и включать множество формальных шагов и требований», — указано в заявлении.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. До этого он находился под домашним арестом.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за нападение с ножом на двоюродного брата.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители.

Ранее юрист назвал Промеса дебилом.