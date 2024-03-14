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Стал известен соперник Медведева по четвертьфиналу турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянин Медведев сыграет с датчанином Руне на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

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Ciro De Luca/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс», который проходит в американском Индиан-Уэллсе.

В поединке 1/8 финала турнира российский спортсмен одержал победу над представителем Болгарии Григором Димитровым. Встреча, которая продолжалась 1 час 16 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:4. За это время Медведев выполнил пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. На счету Димитрова четыре эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В следующем круге Медведев сыграет с датским теннисистом Хольгером Руне, который в своем матче 1/8 финала победил представителя США Тейлора Фритца. Встреча продолжалась 2 часа 20 минут и завершилась победой датчанина в трех сетах со счетом 2:6, 7:6 (7:2), 6:3.

В сезоне-2024 Медведев дошел до финала Australian Open, где проиграл Яннику Синнеру в пяти сетах (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6). Также теннисист вышел в полуфинал турнира в Дубае, где уступил в двух сетах Уго Умберу (5:7, 3:6).

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Медведев занимает четвертое место. Он уступает Новаку Джоковичу, Карлосу Алькарасу и Яннику Синнеру.

Ранее Дарья Касаткина вылетела с турнира в Индиан-Уэллсе.

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