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Овечкин вышел на 14-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ

Овечкин занял 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча. которая состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, завершилась победой хозяев площадки со счетом 7:2. В составе «Кэпиталз» одну из шайб забросил российский игрок Иван Мирошниченко, для него этот гол стал вторым за карьеру в НХЛ.

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал результативную передачу и помог отличиться Коннору Майкмайлу. Это результативное действие стало для него 1534-м в карьере (840+694). В списке лучших бомбардиров лиги за всю историю российский хоккеист поднялся на 14-е место, опередив Марка Рекки (1533).

Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки — 2857 очков (894+1963).

Всего в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 61 матче, забросил 18 шайб и отдал 31 результативную передачу. «Вашингтон» после 64 игр идет на десятом месте в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, набрав 69 очков.

Ранее Овечкин оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф НХЛ.

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