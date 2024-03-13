Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Месси уехал, а «Барселона» продолжает побеждать»: Ротенберг об отсутствии Никишина

Ротенберг сравнил игрока СКА Никишина с Месси

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о травме Александра Никишина, который пропустит первый четвертьфинальный матч Кубка Гагарина. Его слова приводит официальный сайт команды.

«Он в хорошем состоянии – восстанавливается и готовится. Хоккей – жесткая мужская игра, поэтому идем вперед. Наш мужской поход продолжается. У нас есть ребята, которые готовы взять на себя роль лидеров. Готовимся к следующей игре.

Кто заменит его? В «Барселоне» играл Месси — он уехал, а «Барселона» продолжает побеждать. У нас командная игра. Дальше будем побеждать командой», — сказал Ротенберг.

В 1/8 финала Кубка Гагарина подопечные Ротенберга выбили нижегородское «Торпедо» (счет в серии 4:1). В четвертьфинале петербуржцы сыграют с «Автомобилистом». Первый матч пройдет в Санкт-Петербурге 17 марта.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей.

Ранее стало известно, сколько «Торпедо» выплатит тренеру Ларионову.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами