«Месси уехал, а «Барселона» продолжает побеждать»: Ротенберг об отсутствии Никишина

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о травме Александра Никишина, который пропустит первый четвертьфинальный матч Кубка Гагарина. Его слова приводит официальный сайт команды.

«Он в хорошем состоянии – восстанавливается и готовится. Хоккей – жесткая мужская игра, поэтому идем вперед. Наш мужской поход продолжается. У нас есть ребята, которые готовы взять на себя роль лидеров. Готовимся к следующей игре.

Кто заменит его? В «Барселоне» играл Месси — он уехал, а «Барселона» продолжает побеждать. У нас командная игра. Дальше будем побеждать командой», — сказал Ротенберг.

В 1/8 финала Кубка Гагарина подопечные Ротенберга выбили нижегородское «Торпедо» (счет в серии 4:1). В четвертьфинале петербуржцы сыграют с «Автомобилистом». Первый матч пройдет в Санкт-Петербурге 17 марта.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей.

Ранее стало известно, сколько «Торпедо» выплатит тренеру Ларионову.