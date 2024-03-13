Стало известно, сколько «Торпедо» выплатит тренеру Ларионову

Зарплата главного тренера нижегородского «Торпедо» Игоря Ларионова по новому трехлетнему контракту в следующем сезоне составит 40 миллионов рублей, в двух последующих — по 50 миллионов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Таким образом, суммарно за три года 63-летний специалист получит 140 миллионов. Зарплата Ларионова в нынешнем сезоне составляет 17 миллионов.

Ларионов возглавил нижегородскую команду в 2022 году. В дебютном сезоне «Торпедо» дошло до четвертьфинала Кубка Гагарина. Ранее Ларионов возглавлял сборную России.

В текущем сезоне команда Ларионова покинула розыгрыш Кубка Гагарина на стадии 1/8 финала. Нижегородцы уступили петербургскому СКА 1:4 в серии плей-офф.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей.

Ранее олимпийский чемпион назвал главное разочарование Кубка Гагарина.