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Гендиректор ФФККР Коган: никакой тренер ничего Валиевой не давал

Глава ФФККР Коган заявил, что тренеры не давали Валиевой запрещенных препаратов

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что никто из тренеров не мог дать Камиле Валиевой допинг, передает ТАСС.

«Может ли такое быть? Нет, не может. Никакой тренер ничего Валиевой не давал. Всех проверяли соответствующие органы», — сказал Коган.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что фигуристке Камиле Валиевой дать допинг мог только тренер.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.

Ранее Ирина Роднина ответила Тарасовой, которая обвинила тренеров в деле Валиевой.

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