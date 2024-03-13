Министр спорта Матыцин рассказал, должна ли Россия бойкотировать Олимпиаду в Париже

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Россия не должна бойкотировать Олимпийские игры, которые пройдут летом в Париже, передает ТАСС.

«Мы не должны отворачиваться, закрываться, бойкотировать это движение. Посмотрим, каким будет финальное решение МОК 18-19 марта. Но пока позиция, что новых рекомендаций и регламентов не будет», — сказал Матыцин.

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Олимпиаде будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее в Кремле дали совет МОК по поводу допуска россиян.