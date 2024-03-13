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Хоккеист «Анахайма» Минтюков принял участие в массовой драке в матче НХЛ

Российский игрок «Анахайма» Минтюков принял участие в массовой драке

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Global Look Press

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российский хоккеист »Анахайма» Павел Минтюков принял участие в массовой драке против игроков «Чикаго».

Потасовка произошла на восьмой минуте матча. В потасовке приняли участие не менее восьми игроков. За участие в драке Минтюков получил 2 штрафные минуты.

«Чикаго» победил со счетом 7:2.

В турнирной таблице Западной конференции «Анахайм» занимает 14 место, набрав 49 очков. «Чикаго» располагается на 15 строчке, имея в активе 41 балл.

Минтюков был выбран «Анахайм Дакс» под общим 10‑м номером на драфте НХЛ 2022 года. В июле 2023 года команда подписала с ним трехлетний контракт новичка. В мае 2023 года Минтюков, на тот момент выступавший за «Оттаву 67», стал обладателем награды имени Макса Камински, которая ежегодно вручается лучшему защитнику Хоккейной лиги Онтарио (OHL).

Россиянин отправился в Америку в возрасте 16 лет. Как отмечает сам защитник, он посчитал, что переезд в Онтарио будет для него лучшим вариантом, чем игра в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). Также игрок рассказал о разговоре с Романом Ротенбергом, который не дал ему гарантий в том, что ему удастся заиграть в СКА.

Ранее Минтюков вышел в лидеры НХЛ по очкам среди новичков.

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