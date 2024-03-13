«Барселона» впервые за четыре года вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Испанская «Барселона» на своем поле со счетом 3:1 победила итальянский «Наполи» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышла в четвертьфинал турнира.

Авторами забитых мячей в составе победителей стали Фермин Лопес (15-я минута), Жоау Канселу (17) и Роберт Левандовски (83). Единственный гол у проигравших забил Амир Ррахмани (30).

В первом матче, который прошел в Италии, был зафиксирован счет 1:1. На 60-й минуте форвард гостей Роберт Левандовски получил в штрафной пас от Педри, сместился чуть ближе к центру и из-под защитников пробил низом точно в ближний угол. На 75-й минуте форвард «Наполи» Виктор Осимхен в штрафной спиной получил пас, развернул защитника Иньиго Мартинеса и низом катнул мяч в дальний нижний угол.

До этого президент футбольного клуба «Наполи» Аурелио Де Лаурентис пообещал выплатить своим игрокам €10 млн за победу над каталонской «Барселоной» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Действующим победителем турнира является английский «Манчестер Сити», который в финальном матче обыграл итальянский «Интер». Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Родриго Эрнандес.

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