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Стало известно состояние здоровья лидера сборной России

Тренер ЦСКА Федотов: надеемся, что Дивеев получил несерьезную травму

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РИА «Новости»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов после матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ против «Ростова» заявил, что защитника Игоря Дивеева убрали с поля для того, чтобы не усугублять боли в ноге. Его слова приводит «Газета.Ru».

24-летний защитник был заменен по ходу игры после того, как в одном из игровых эпизодов подвернул голеностоп.

«Надеемся, что с Дивеевым ничего серьезного нет, будем надеяться, что все будет хорошо. Очень жаль, что так получилось, потому что Игорь очень много готовился к возвращению на поле, потратил много сил», — заявил Федотов

Матч, который состоялся на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершился с результатом 2:0 в пользу армейцев. Счет на 63-й минуте открыл Илья Агапов, удвоил преимущество Тамерлан Мусаев на 84-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Первый матч состоялся в декабре 2023 года на стадионе «Ростова» и завершился ничейным результатом со счетом 1:1.

Ранее Валерий Карпин объяснил, почему «Ростов» проиграл ЦСКА.

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