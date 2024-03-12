Стало известно, в чем разногласия между Ивичем и руководством «Краснодара»

У главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича и руководства клуба возникли серьезные разногласия. По информации источника из стана «быков», которую передает Legalbet, между специалистом и представителями менеджмента «Краснодара» есть противоречия как в отношении трансферной политики, так и по стилю показываемого футбола.

Источник сообщает, что тренерский штаб Ивича предложил во время зимнего трансферного окна кандидатуры десяти футболистов для усиления, но они либо не были одобрены, либо переговоры не увенчались успехом.

При этом менеджменту черно-зеленых не нравится, что команда играет в оборонительный футбол, когда клубной философией всегда была атака. Пока «Краснодар» находился на первом месте, на это закрывали глаза, однако теперь команда опустилась на вторую строчку и после поражения от выступающих в Первом дивизионе «Химок» еще и вылетела из Кубка страны.

«Но футболисты верят, что с Ивичем могут взять золото РПЛ. Плюс для Галицкого футбольный клуб — больше социальный проект: ему больше важны инфраструктура, стадион и перформанс», — добавил источник.

В данный момент «Краснодар» занимает второе место в чемпионате, набрав 39 очков за 29 туров. В следующем туре «быки» сыграют 31 марта с московским «Локомотивом». При этом имя Ивича связывают с московским «Спартаком», где, по слухам, близка отставка Гильермо Абаскаля.

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