Туктамышева рассказала, как получила травму в шоу Навки

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что получила травму во время выступления в шоу Татьяны Навки. Ее слова приводит NEWS.ru.

Фигуристка исполняла роль царицы Саис в спектакле «История любви Шахерезады» и выполняла поддержки с призером Олимпийских игр Владимиром Морозовым. После шоу она почувствовала боль в ребре.

«Возможно, трещина действительно была. У меня болело ребро. КТ я не делала, так что не могу утверждать с полной уверенностью. Те, у кого была подобная боль, рассказывали, что она возникла из-за трещины в ребре», — заявила фигуристка.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. В минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

24 декабря 2022 года Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), которая позднее потеряла свое место из-за дисквалификации. Тем самым, Туктамышева поднялась на ступень выше.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее Туктамышева призналась в любви к пиву.