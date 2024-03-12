«Дочь рассказывала, что спуск был в крови»: чемпионка Игр о завале на масс-старте

Трехкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира российская лыжница Юлия Чепалова поделилась, что ее дочь Васелина Рочева принимала участие в лыжном масс-старте на 10 км в рамках Спартакиады учащихся, в ходе которого произошел массовый завал, по итогам несколько лыжниц получили серьезные травмы и были госпитализированы. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Моей дочери повезло, что она была не в «голове» пелотона, а в середине. Когда она подъезжала к тому спуску, был небольшой просвет. Но знаете, что она мне сказала? «Мама, мне было очень страшно ехать, потому что весь спуск был в крови». Если бы я это увидела, то меня бы сутки трясло», — заявила Чепалова.

Гонка прошла в тяжелых погодных условиях. Масс-старт состоялся 8 марта в селе Эстосадок (Краснодарский край).

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее тренер попавших в завал лыжниц рассказала о причинах победы в Спартакиаде.