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Оператор пошутил над теннисистом Медведевым, показав зрителя с вязанием

Оператор подшутил над Медведевым во время матча с Кордой в Индиан-Уэллсе

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Eurosport

Оператор на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) пошутил над российским теннисистом Даниилом Медведевым во время матча 1/8 финала против американского спортсмена Себастьяна Корды.

Во время третьего сета Медведев начал завязывать шнурки. В этот момент оператор переключился на одного из зрителей, который вязал спицами, сидя на трибунах. Далее оператор снова вернулся к завязывающему шнурки Медведеву, а после — к вяжущему зрителю. Так продолжалось несколько раз.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 32 минут, завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:3. За выход в следующий раунд Медведев поспорит с Григором Димитровым из Болгарии.

В сезоне-2024 Медведев дошел до финала Australian Open, где проиграл Яннику Синнеру в пяти сетах (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6). Также теннисист вышел в полуфинал турнира в Дубае, где уступил в двух сетах Уго Умберу (5:7, 3:6).

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Медведев занимает четвертое место. Он уступает Новаку Джоковичу, Карлосу Алькарасу и Яннику Синнеру.

Ранее Джокович сделал заявление после сенсационного поражения от 123-й ракетки мира.

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