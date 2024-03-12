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Карпин встал на защиту игроков «Спартака» после обвинений в деградации

Карпин не согласился со словами про деградацию игроков «Спартака»

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не стал соглашаться со своим ассистентом Николаем Писаревым, раскритиковавшим футболистов московского «Спартака». Его слова приводит РИА Новости.

«По поводу деградации, слишком сильно сказано. На каком-то этапе выглядят лучше относительно себя, на каком-то хуже», — сказал Карпин.

Писарев в эфире «Матч ТВ» заявил, что игроки столичного клуба Руслан Литвинов, Александр Соболев, Даниил Пруцев и Михаил Игнатов начали деградировать.

Карпин был назначен главным тренером «Спартака» в 2009 году, уже через год он привел команду к третьему месту в Российской премьер-лиге (РПЛ). После сезона-2011/12 он покинул занимаемую должность, но в конце года вернулся обратно. В 2014 году тренер и клуб прекратили сотрудничество.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице. 10 марта команда уступил «Факелу» 0:2 в рамках 20-го тура РПЛ. 14 марта красно-белые сыграют с «Оренбургом» в рамках второго матча четвертьфинала Пути РПЛ. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

Ранее Карпин ответил на вопрос о возможном назначении в «Спартак».

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