Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губерниеву объяснили, почему его лишили жилья

Журналисту Губерниеву ответили на слова о запрете жить в «Малиновке» на ЧР

close
100%
Пресс-служба телеканала «Россия»

Директор оргкомитета чемпионата России по лыжным гонкам Дмитрий Ермаков объяснил, почему Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) запретила комментатору и журналисту Дмитрию Губерниеву жить в домике на стадионе в Малиновке во время национального первенства. Его слова приводит РИА Новости.

«Могу сказать, что в гостинице «Круча», которая находится непосредственно в месте проведения соревнований, просто нет мест, там все забронировано командами, там сборники живут, там очень мало места. Никакого запрета на его заселение в «Малиновке» не было», — заявил Ермаков.

11 марта между Губерниевым и тренером сборной России по лыжным гонкам Егором Сориным произошла перепалка, которая началась с того, что Губерниева возмутило, что Сорин защищает руководство Федерации лыжных гонок России после массового завала лыжниц на Спартакиаде учащихся.

Чемпионат России-2024 по лыжным гонкам пройдет в с 16 по 24 марта в Центре лыжного спорта «Малиновка» в деревне Кононовская Архангельской области.

Ранее Губерниев согласился на предложение лыжницы сборной России.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами