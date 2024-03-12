Губерниеву объяснили, почему его лишили жилья

Директор оргкомитета чемпионата России по лыжным гонкам Дмитрий Ермаков объяснил, почему Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) запретила комментатору и журналисту Дмитрию Губерниеву жить в домике на стадионе в Малиновке во время национального первенства. Его слова приводит РИА Новости.

«Могу сказать, что в гостинице «Круча», которая находится непосредственно в месте проведения соревнований, просто нет мест, там все забронировано командами, там сборники живут, там очень мало места. Никакого запрета на его заселение в «Малиновке» не было», — заявил Ермаков.

11 марта между Губерниевым и тренером сборной России по лыжным гонкам Егором Сориным произошла перепалка, которая началась с того, что Губерниева возмутило, что Сорин защищает руководство Федерации лыжных гонок России после массового завала лыжниц на Спартакиаде учащихся.

Чемпионат России-2024 по лыжным гонкам пройдет в с 16 по 24 марта в Центре лыжного спорта «Малиновка» в деревне Кононовская Архангельской области.

Ранее Губерниев согласился на предложение лыжницы сборной России.