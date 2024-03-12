Карпин изготовил себе именную новую форму сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин изготовил себе именную новую форму национальной команды. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Специалист выбрал домашний комплект формы красного цвета и нанес номер восемь.

10 марта сборная России на официальном сайте представила новую форму. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что для игроков форма символизирует признание их заслуг в футболе, их таланта.

В марте сборная России проведет два товарищеских поединка. 21 марта команда Карпина сыграет со сборной Сербии, а 25 марта — с Парагваем. Обе игры пройдут в Москве.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и не сыграют на предстоящем чемпионате Европы. В 2023 году россияне провели семь товарищеских поединков. Команда Валерия Карпина обыграла Ирак, Камерун и Кубу.

Ранее в РФС рассказали о планах сборной России.