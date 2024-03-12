Лыжница сборной России предложила жилье выселенному Губерниеву

Олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова отреагировала в своем Telegram-канале на сообщение комментатора Дмитрия Губерниева, который заявил, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) запретила ему жить в домике на стадионе в Малиновке во время чемпионата России.

Степанова отметила, что двери ее с Анастасией Фалеевой домика в Малиновке открыты для журналиста.

«Не пропадать же такому мужчине в снегах архангельских», — добавила Степанова.

Также Степанова отметила, что Губерниеву нужно будет носить им лыжи и убираться в комнате.

11 марта между Губерниевым и тренером сборной России по лыжным гонкам Егором Сориным произошла перепалка, которая началась с того, что Губерниева возмутило, что Сорин защищает руководство Федерации лыжных гонок России после массового завала лыжниц на Спартакиаде учащихся.

Ранее Губерниев обвинил Елену Вяльбе в лицемерии.