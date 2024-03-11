Форвард «Факела» назвал две причины победы над «Спартаком»

Нападающий воронежского «Факела» Евгений Марков, реализовавший пенальти в матче 20-го тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака» (2:0), заявил, что благодаря воронежским болельщикам, расположившимся на секторе в «Лужниках», футболисты «Факела» чувствовали себя словно на своем поле.

«Эмоции от победы над «Спартаком» в «Лужниках» прекрасные. В том числе тут заслуга наших болельщиков, они гнали нас сегодня вперед и помогли добиться необходимого результата. Было ощущение, что играли дома. Хотя стоит отметить, что у нас почти на каждом выезде столько болельщиков. Везде, где не ходят много людей на стадион, мы играем, как дома. Поэтому эмоции только положительные, два раза за сезон обыграть «Спартак» безумно приятно. Сегодня каждый отработал на 100, если не на 120 процентов», — рассказал Марков Legalbet.

«Факел» выиграл в Москве со счетом 2:0. Матч проходил в «Лужниках», так как домашний стадион красно-белых «Лукойл Арену» не допустили до проведения игры из-за состояния газона. «Факел» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, набрав 25 очков за 20 туров. «Спартак» располагается на шестой строчке, имея 31 балл в активе.

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