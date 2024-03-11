Стало известно, зачем «Питтсбург» выменял у «Каролины» россиянина

Комментатор и ведущий YouTube-канала «ХоккейФил», а также участник подкаста «Скользкий лед» Филипп Майков в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал о самом громком обмене трансферного дедлайна в Национальной хоккейной лиге, в результате которого звездный нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Генцел вместе с защитником Таем Смитом перебрался в «Каролину Харрикейнз» в обмен на форварда Майкла Бантинга, выборы на драфте, а также молодого российского нападающего Василия Пономарева. По мнению комментатора, «Питтсбург» не особенно проиграл от этого трейда, а уход Генцела был необходимостью.

«Касательно Генцела, я, как бы мне как болельщику «Питтсбурга» ни было прискорбно, но я все-таки рад, что он ушел, потому что его надо было менять, пока он более-менее ценный актив и ценнее, наверное, всей большой тройки, учитывая там, что Кросби неприкасаемый. Ну, конечно, «Питтсбургу» не повезло, что вот с этой травмой он, и его цена упала. Я не считаю, что Дубаса обвели там как-то или одурачили. То есть он получил Бантинга, и мне, в принципе, этот игрок очень нравится. И то, что он просел в «Каролине», на мой взгляд, не его вина, а вина бриндаморовской системы, где люди, откровенно говоря, не играют и не прогрессируют годами, как те же там Ахо и Свечников какие-нибудь (Род Бриндамор – главный тренер «Каролины». — «Газета.Ru»). То есть не потому, что они плохие, на мой взгляд, потому что очень душащая и очень строгая система. Поэтому Бантинг – это круто. То, что они там получили права на игроков, Пономарев, еще кто-то, ну, вполне себе, да, «Питтбургу» нужны люди. Вот с выборами на драфте Дубаса, наверное, да, немного надурили, потому что там опциональный выбор 25-го года активируется, если «Каролина» выиграет кубок Стэнли, а это, ну, такое себе. И пик второго раунда, по-моему, и то он может повыситься до первого, если «Каролина» выйдет в финал. Вот здесь можно было выручить побольше. По крайней мере, если бы хотя бы драфт-пик этого года без условий, просто первый раунд, а с другим драфт-пиком будь что будет, вот это да, было бы хорошо, если «Питтсбург» получил первый раунд без каких-либо условий. Генцел сам, но он долечится, ему лечится, я так понимаю, еще недели где-то три, наверное. Так что это тоже не мгновенное усиление. Но «Каролина» «олл-инит», и у Бриндамора последний год контракта, вот что тоже не стоит забывать. И «олл-инит» прежде всего и он в том числе, потому что, на мой взгляд, если не будет как минимум финал Кубка Стэнли, то он просто не останется на следующий сезон – с ним не продлят контракт», — считает Майков.

Василий Пономарев был выбран «Каролиной» во втором раунде под общим 53-м номером. В текущем сезоне в составе «Харрикейнз» он провел два матча в НХЛ, отметившись в них голом и передачей. За фарм «Каролины» Пономарев до обмена в «Питтсбург» отыграл 39 встреч, набрав в них 29 (8+21) очков.

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