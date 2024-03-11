Футболист «Факела» рассказал об уверенности в победе над «Спартаком»

Полузащитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири дал комментарий о победе его команды над «Спартаком» (2:0) в матче 20-го тура Российской премьер-лиги, прошедшем в «Лужниках», так как «Лукойл Арена» не была допущена до проведения игры из-за проблем с газоном.

«Откуда такая уверенность в победе в матче со «Спартаком» в «Лужниках»? А разве не каждый спортсмен должен быть уверен в себе, своих силах, своей команде? – приводит слова Квеквескири Legalbet.

— Я всегда уверен в себе, мы сегодня провели очень хороший матч. Эмоции от игры на таком стадионе против такого соперника только положительные. Наши болельщики сегодня были восхитительными. Спасибо им большое, что приехали поддержать нас. Конечно, хотелось бы, чтобы такой стадион был полный, но на данный момент довольствуемся тем, что имеем. Благодарим всех болельщиков, в том числе спартаковских».

Благодаря этой победе «Факел» укрепился на одиннадцатом месте с 25 очками, на пять баллов опережая идущий следом «Ахмат» из Грозного. «Спартак» в данный момент занимает шестое место в РПЛ с 31 баллом после 20 туров.

Ранее Борис Игнатьев заявил, что удивился поражению «Спартака» от «Факела».