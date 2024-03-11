Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Футболист «Факела» рассказал об уверенности в победе над «Спартаком»

Полузащитник Квеквескири: от игры со «Спартаком» только положительные эмоции

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Полузащитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири дал комментарий о победе его команды над «Спартаком» (2:0) в матче 20-го тура Российской премьер-лиги, прошедшем в «Лужниках», так как «Лукойл Арена» не была допущена до проведения игры из-за проблем с газоном.

«Откуда такая уверенность в победе в матче со «Спартаком» в «Лужниках»? А разве не каждый спортсмен должен быть уверен в себе, своих силах, своей команде? – приводит слова Квеквескири Legalbet.

— Я всегда уверен в себе, мы сегодня провели очень хороший матч. Эмоции от игры на таком стадионе против такого соперника только положительные. Наши болельщики сегодня были восхитительными. Спасибо им большое, что приехали поддержать нас. Конечно, хотелось бы, чтобы такой стадион был полный, но на данный момент довольствуемся тем, что имеем. Благодарим всех болельщиков, в том числе спартаковских».

Благодаря этой победе «Факел» укрепился на одиннадцатом месте с 25 очками, на пять баллов опережая идущий следом «Ахмат» из Грозного. «Спартак» в данный момент занимает шестое место в РПЛ с 31 баллом после 20 туров.

Ранее Борис Игнатьев заявил, что удивился поражению «Спартака» от «Факела».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами