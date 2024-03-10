Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минское «Динамо» сократило отставание в серии 1/8 Кубка Гагарина

Минское «Динамо» обыграло московское «Динамо» и сократило отставание в серии

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

10 марта в Москве местное «Динамо» принимало минское «Динамо». Встреча завершилась победой белорусской команды в овертайме со счетом 2:1.

На седьмой минуте встречи Егор Петухов открыл счет. Лишь в заключительном периоде Вадим Мороз смог восстановить равновесие. Команды перевели игру в овертайм, где на 80-й минуте Ник Меркли принес победу минскому «Динамо».

Следующая встреча между этими командами пройдет в Минске 12 марта. Все игры этой встречи, кроме первой, получились напряженными. Соперники в каждом из матчей поражали ворота друг друга.

«Трактор» ранее обыграл «Салават Юлаев» и стал шестой командой, вышедшей в четвертьфинал Кубка Гагарина. Ранее это удалось сделать омскому «Авангарду», «Спартаку», «Локомотиву», СКА и «Автомобилисту».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее была названа самая интересная пара первого раунда Кубка Гагарина.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами