Минское «Динамо» сократило отставание в серии 1/8 Кубка Гагарина

10 марта в Москве местное «Динамо» принимало минское «Динамо». Встреча завершилась победой белорусской команды в овертайме со счетом 2:1.

На седьмой минуте встречи Егор Петухов открыл счет. Лишь в заключительном периоде Вадим Мороз смог восстановить равновесие. Команды перевели игру в овертайм, где на 80-й минуте Ник Меркли принес победу минскому «Динамо».

Следующая встреча между этими командами пройдет в Минске 12 марта. Все игры этой встречи, кроме первой, получились напряженными. Соперники в каждом из матчей поражали ворота друг друга.

«Трактор» ранее обыграл «Салават Юлаев» и стал шестой командой, вышедшей в четвертьфинал Кубка Гагарина. Ранее это удалось сделать омскому «Авангарду», «Спартаку», «Локомотиву», СКА и «Автомобилисту».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее была названа самая интересная пара первого раунда Кубка Гагарина.