«Локомотив» не смог обыграть последнюю команду РПЛ

10 марта в Москве «Локомотив» принимал «Сочи» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.

Рифат Жемалетдинов открыл счет уже на второй минуте встречи, поразив ворота Заболотного точным ударом с лета. Через две минуты Артур Юсупов сравнял счет, в касание переправив мяч в сетку.

Еще до перерыва «Локомотив» вновь вышел вперед. Отличился Максим Глушенков, который мощным ударом пробил с линии штрафной.

В самом начале второго тайма Марсело Алвес сравнял счет, а через пару минут «Локомотив» остался в меньшинстве из-за удаления Артема Карпукаса. Через 12 минут судья уравнял составы, удалив Серхио Кордову.

В добавленное время Сергей Пиняев забил третий мяч, но судья отменил взятие ворот из-за игры рукой полузащитника.

После этой встречи «Локомотив» набирает 32 очка и догоняет идущего четвертым ЦСКА. «Сочи» продолжает находиться на последней строчке турнирной таблицы (13 очков). На одно очко больше у «Балтики».

Ранее «Спартак» объявил стартовый состав на матч РПЛ.