Джокович побил рекорд Федерера

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл австралийца Александра Вукича на «Мастерсе», который проходит в Индиан-Уэллсе.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 5:7, 6:3.

Эта победа стала 265-й на турнирах серии «Мастерс» на харде. По этому показателю он обошел швейцарца Роджера Федерера, у которого 264 победы.

В следующем круге Джокович сыграет с итальянцем Лукой Нарди.

Джокович продолжает лидировать в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, набрав 9855 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8805 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8270 очков). Следом за ним — Даниил Медведев, который сместился с третьей на четвертую позицию (8015 очков).

В полуфинале Australian Open 2024 года Джокович уступил итальянцу Яннику Синнеру. Встреча продолжалась 3 часа 22 минуты и завершилась со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу 22-летнего итальянца. До этого Джокович десять раз доходил до полуфинальной стадии турнира и столько же раз в итоге выигрывал соревнования в Мельбурне, что является рекордным результатом.

В дебютном для себя финале турнира Большого шлема Синнер обыграл россиянина Даниила Медведева в пяти сетах.

Ранее Рафаэль Надаль снялся с турнира в Индиан-Уэллсе.