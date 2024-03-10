Умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом и лучший игрок XX века Дураков

Семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков умер на 90-м году жизни, сообщает сайт Федерации хоккея с мячом России.

«9 марта в Екатеринбурге на 90-м году ушел из жизни семикратный чемпион мира и лучший игрок XX века — легенда русского хоккея Николай Дураков», — говорится в сообщении.

Причины смерти не уточняются.

Также Дураков является девятикратным чемпионом СССР.

В 1965 году Дураков стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. На чемпионатах мира 1957, 1963 и 1965 годов он был признан лучшим полузащитником. На мировом чемпионате 1971 года он стал лучшим нападающим турнира.

Ранее в возрасте 78 лет ушел из жизни легендарный немецкий футболист Франц Беккенбауэр. На счету Беккенбауэра более 100 матчей в составе сборной Германии. В ее составе он выиграл бронзу, серебро и золото чемпионатов мира. В 1972 году защитник стал чемпионом Европы.

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