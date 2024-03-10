Легионеров «Краснодара» призвали бить палкой

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что «Краснодар» близок к тому, чтобы выпасть из чемпионской гонки в Российской премьер-лиге (РПЛ).

««Краснодар» посыпался, как я и предполагал. Они очень плохо стартовали в этом году, не похожи сами на себя. Другие команды могут на них посмотреть и сказать: мы что, разве не можем сыграть лучше? Конечно, у «Краснодара» хорошее нападение, много иностранцев там играет, но, думаю, они уже накушались денег и славы, больше играют на себя. Очень хорошо наверняка заработали и успокоились. Их надо палкой бить или снижать зарплату, по-другому не заставишь их двигаться. Игроки должны сами собраться и переговорить между собой, чтобы придумать, как из этой ситуации выбираться», — заявил Пономарев.

8 марта «Ростов» одержал победу над «Краснодаром». Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей двумя точными ударами отметился Мохаммад Мохеби. За «Краснодар» отличился Джон Кордоба.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, имея в активе 39 очков. «Ростов» располагается на девятой строчке, имея в активе 27 баллов.

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