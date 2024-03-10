Ветеран ЦСКА назвал имя худшего игрока команды

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что недоволен игрой нападающего Федора Чалова в стартовых матчах 2024 года.

По его мнению, 25-летний форвард в матче против «Крыльев Советов» (2:0) никак не проявил себя.

«Меня беспокоит, что Чалов очень слабо играет, вторую игру подряд он просто никакой. Может, это женитьба на него так подействовала, он совсем перестал двигаться. Он и раньше плохо двигался: у него нет ни стартовой, ни дистанционной скорости, ни дриблинга у него нет, на ошибках противника чаще всего играет и все. И Файзуллаев пока не впечатляет — захвалили парнишку осенью, нельзя было так его восхвалять. Он что, Марадона? Нужно в физическом плане отрабатывать лучше. Есть моменты, которые вызывают сомнения», — заявил Пономарев.

Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 2:0. В составе ЦСКА точными ударами отличилcя Виллиан Роша, который оформил дубль. В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место, набрав 32 очка. «Крылья Советов» идут на восьмой строчке, имея в активе 29 баллов.

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