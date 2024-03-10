Легенда ЦСКА раскритиковал атакующих игроков команды

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что рад победе своей бывшей команды в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов».

Эксперт заявил, что игроки атакующей линии могли бы действовать куда лучше.

«Четвертое место — это пока хороший результат, но сегодня еще играют и «Локомотив», и «Спартак», поэтому все может измениться. Положительно оцениваю победу над «Крыльями», но меня беспокоит то, что не сработало нападение так, как должно было. Роша — молодец, что два раза подключился и смог на угловых отличиться, но все это зыбко, как мне кажется. Не вижу я такой хорошей и плотной атаки пока у армейцев. Надеяться на защитников все время нельзя. А в концовке могли и пропустить — хорошо, что Акинфеев спас», — заявил Пономарев.

Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 2:0. В составе ЦСКА точными ударами отличилcя Виллиан Роша, который оформил дубль. В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место, набрав 32 очка. «Крылья Советов» идут на восьмой строчке, имея в активе 29 баллов.

Ранее футболист «Динамо» рассказал, что объединяет Россию и Парагвай.