Булыкин: пусть Промес хоть в фильмах для взрослых снимается, главное, чтоб забивал

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин встал на защиту нидерландского нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, которого заметили на вечеринке в ОАЭ. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Если футболист хорошо играет и забивает по три, пусть он делает, что хочет, хоть гуляет, хоть приходит под утро на тренировки, хоть вообще не тренируется. Но каждую игру выходит и три забивает. Пусть в любых шоу участвует, пусть, блин, в видео для взрослых снимается, но, главное, чтобы по три забивал, и команда выигрывала», — заявил Булыкин.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители и посадили под домашний арест. Суд по его делу пока не состоялся.

Ранее экс-игрок «Факела» назвал Промеса уголовником.