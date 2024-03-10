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«Беременность не рассосалась»: экс-тренер сборной России высказался о проблемах ЦСКА

Тренер Плющев назвал кошмаром вылет ЦСКА из первого раунда Кубка Гагарина

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по хоккею обвинил московский ЦСКА в вялотекущей игре и нежелании бороться до конца после того, как команда вылетела в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв ярославскому «Локомотиву». Его слова приводит «Советский спорт».

«Руководство посчитало, что все проблемы сами собой рассосутся, как беременность, через девять месяцев. Но не рассосалось. Надо думать и считать, что надо делать в следующем сезоне. Так как действительно для такой легендарной команды с таким бюджетом вылетать в первом раунде с блеклой игрой — кошмар», — заявил Плющев.

Исход серии решился в пятом матче противостояния, «Локомотив» одержал победу со счетом 6:3. В составе победителей точными бросками отметились Александр Полунин, Александр Елесин, Андрей Сергеев, Алексей Береглазов, Иван Чехович и Максим Шалунов. За ЦСКА отличились Михаил Григоренко, Владислав Каменев и Никита Нестеров.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4:1 в пользу «Локомотива».

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии прошлого сезона армейцы переиграли казанский «Ак Барс», который также вылетел после первого раунда сезона-2023/24.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии прошлого сезона армейцы переиграли казанский «Ак Барс», который также вылетел после первого раунда сезона-2023/24.

Ранее чемпион мира назвал главную причину вылета ЦСКА из Кубка Гагарина.

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