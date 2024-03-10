Уход Кузнецова из «Вашингтона» назвали единственным шансом для него

Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин заявил, что обмен российского нападающего Евгения Кузнецова из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролину Харрикейнз» может стать для него единственным шансом. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Я соглашусь. Если он хочет остаться в НХЛ, то это его шанс вернуться на прежний уровень. Ситуация непростая и мы следим за ней. Хочется пожелать ему, чтобы вышел на правильную свою дорогу и продолжил радовать нас», — сказал Канарейкин.

2 марта официальный сайт Национальной хоккейной лиги сообщил, что Кузнецов завершил прохождение Программы помощи НХЛ, участие в которой он принимал с середины февраля. Программа работает с игроками, страдающими от психологических проблем, а также наркотической или алкогольной зависимости.

8 марта «Каролина Харрикейнз» объявила о переходе Кузнецова в результате обмена со «столичными».

Кузнецов выступал за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». Его контракт с «Вашингтоном» при средней зарплате $7,8 млн за сезон действовал до 2025 года. В текущем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 43 матчах команды, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

Ранее Александр Овечкин признался, что ему печально от ухода Кузнецова из «Вашингтона».