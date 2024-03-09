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Экс-хоккеист Терещенко считает, что «Локомотив» может далеко пройти в Кубке Гагарина

Хоккеист Терещенко: «Локомотив» может далеко пройти в Кубке Гагарина

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Чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко заявил, что ярославский «Локомотив» может далеко зайти в Кубке Гагарина, передает Legalbet.

«Я бы не сказал, что «Локомотив» играет в скучный хоккей, это организационный хоккей. Они однозначно способны далеко пройти в Кубке Гагарина», — сказал Терещенко.

«Локомотив» в серии 1/8 Кубка Гагарина одолел московский ЦСКА.

Пятый матч серии завершился со счетом 6:3 в пользу команды из Ярославля.

В составе победителей точными бросками отметились Александр Полунин, Александр Елесин, Андрей Сергеев, Алексей Береглазов, Иван Чехович и Максим Шалунов. За ЦСКА отличились Михаил Григоренко, Владислав Каменев и Никита Нестеров.

Счет в серии до четырех побед стал 4:1 в пользу «Локомотива».

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии прошлого сезона армейцы переиграли казанский «Ак Барс», который также вылетел после первого раунда сезона-2023/24.

Ранее тренер хоккейного ЦСКА объяснил вылет команды из Кубка Гагарина.

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