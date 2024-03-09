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Стало известно, зачем «Каролина» приобрела Кузнецова

Комментатор Майков: в обмене Кузнецова «Каролина» бесится с жиру

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Global Look Press

Хоккейный комментатор, ведущий YouTube-канала «ХоккейФил» и участник подкаста «Скользкий лед» Филипп Майков в комментарии для «Газеты.Ru» оценил ситуацию российского хоккеиста Евгения Кузнецова, который был на дедлайне трансферов в НХЛ обменян из «Вашингтона» в «Каролину». Журналист считает, что форвард не особенно нужен «Харрикейнз», которые взяли его просто потому, что могут.

«Вот касательно Кузнецова я вообще не оптимистичен, потому что с его вот этой куражностью, с тем, что он игрок настроения, с тем, что ему нужно перезапуститься… Ну, то есть в «Каролине» не будет такой ситуации, как, например, у Кузьменко в «Калгари», когда ему там дали две-три игры, сказали: делай вообще все, что душе угодно! Вот тебе первое звено, вот тебе большинство! Там и голы пошли… Но закончились две-три игры, и что стало с Кузьменко? Все проблемы всплыли обратно. Поэтому «Каролина» для Кузнецова… Вообще не скажу, что это хороший вариант, потому что жесточайшая система Бриндамора (главный тренер «Каролины» — «Газета.Ru»), где шаг влево, шаг вправо – расстрел. И Бриндамор также, как из той байки про Лавиолетта (бывший тренер «Вашингтона» — «Газета.Ru»): выход два в одного, он говорит бросать в щитки вратарю. И, честно говоря, я не понимаю, для чего «Каролина» взяла Женю. Кажется, это из разряда, что она немного бесится с жиру: то есть деньги есть, платить за это вообще не надо! Что они там отдали – пик какого раунда? Третьего, да, по-моему, ну, то есть это смешно. Еще и половину зарплаты, понятно, «Вашингтон» удержал. То есть, знаете, для глубины, для жира, да, а вот для каких-то более-менее реальных перспектив я прям очень сильно сомневаюсь».

Евгений Кузнецов в текущем сезоне набрал в составе «Вашингтона» 17 (6+11) очков в 43 матчах при показателе полезности -10. По ходу чемпионата он обратился в программу НХЛ психологической помощи хоккеистам, после чего был выставлен «Кэпиталз» на драфт отказов и переведен в фарм-клуб в АХЛ, а затем и обменян в «Каролину» на выбор в третьем раунде драфта.

Ранее Кузнецов назвал переход в «Каролину» последним шансом.

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