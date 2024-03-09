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Роналду высмеял пенальти в пользу в матче чемпионата Саудовской Аравии

Форвард «Аль-Насра» Роналду высмеял назначение пенальти в пользу «Аль-Хиляля»

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Yazeed Aldhawaihi/Reuters

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду высмеял назначение пенальти в пользу «Аль-Хиляля» в матче с «Аль-Риядом» в рамках 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

На 66-й минуте арбитр назначил пенальти в пользу «Аль-Хиляля» после падения игрока игрока команды в штрафной площади, хотя контакта с защитником, вероятно, не было. Рубен Невеш реализовал 11-метровый и сравнял счет.

Роналду прокомментировал видео этого эпизода серией смеющихся эмодзи. «Аль-Хиляль» одержал победу со счетом 3:1.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел 21 матч, в которых забил 22 мяча и сделал девять результативных передач. В турнирной таблице «Аль-Наср» занимает второе место, имея в активе 53 очка. На первом месте идет «Аль-Хиляль», опережая команду Роналду на 12 баллов.

Криштиану Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию. Он является игроком «Аль-Насра» с января 2023 года. В стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, но легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

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