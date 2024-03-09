Экс-футболист «Динамо» заявил, что Сербия намного сильнее России

Бывший футболист московского «Динамо» Радослав Батак заявил, что шансы Сербии на победу в товарищеском матче с Россией намного выше. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Сербия намного сильнее России. У сербов большие шансы на победу, у них другая ситуация с игровой практикой, футболисты в отличной форме. У России все обстоит несколько иначе, хотя мотивация у русских наверняка будет запредельная», — заявил Батак.

Встреча между Россией и Сербией состоится 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве.

Сборные Сербии и России встречались шесть раз. Три победы на счету российской команды, одна — у балканской сборной. Еще два матча завершились вничью. Последний раз сербы и россияне играли в ноябре 2020 года в рамках Лиги наций. Тогда разгромную победу со счетом 5:0 одержала сборная Сербии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские игры.

Ранее экс-футболист сборной Бразилии заявил, что не боялся переезжать в Россию.