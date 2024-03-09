Стали известны составы «Урала» и «Зенита» на матч РПЛ

Стали известны составы екатеринбургского «Урала» и петербургского «Зенита» на матч 20‑го тура Российской премьер‑лиги (РПЛ).

Встреча пройдет 9 марта в Екатеринбурге. Стартовый свисток для команд прозвучит в 14.00 по московскому времени.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Филипенко, Бегич, Итало, Малькевич, Сиссе, Мишкич, Бочеров, Ионов, Шеттине.

«Зенит»: Адамов, Фернандес, Нино, Эракович, Сантос, Барриос, Вендел, Артур, Клаудиньо, Мостовой, Кассьерра.

После 19 туров чемпионата России «Урал» набрал 19 очков и занимает 13 место в турнирной таблице. Петербургский клуб заработал 37 баллов и занимает второе место. Подопечные Сергея Семака в случае победы над «Уралом» обгонят «Краснодар» (39 очков) и возглавят таблицу.

В следующем туре сине-бело-голубые на своем поле сыграют с казанским «Рубином», «Урал» в Екатеринбурге примет «Ростов».

Ранее тренер «Краснодара» ответил на критику комментатора.